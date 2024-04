Lucas Henrique participa do Bate-Papo BBB - Reprodução de vídeo

Publicado 10/04/2024 08:29 | Atualizado 10/04/2024 09:36

Rio - Fora do "BBB 24", Lucas Henrique, o Buda, participou do "Bate-Papo BBB", comandado por Thais Fersoza e Ed Gama, no Globoplay, na noite desta terça-feira (9). Antes de ser entrevistado, o capoerista soube pela produção que seu casamento com Camila Moura havia chegado ao fim, por causa de algumas atitudes dele com Pitel durante o confinamento. No programa, o professor falou sobre a separação e disse que gostaria de ter a oportunidade de conversar com a, agora, ex-mulher.

"Na casa, as coisas são muito diferentes do que parecem. A gente dá muito valor para algumas coisas, passa a achar chato o que a gente achava legal. A casa mexe muito com nossos sentimentos, nossas emoções. A gente sente falta de coisas que são importantes para gente no nosso dia a dia. Em relação a isso, eu imagino que a gente possa conversar, trocar uma ideia, resolver. Faz parte. Respeito muito o que ela sentiu, porque só ela viu. Então, espero que a gente tenha oportunidade de conversar, trocar ideia, para poder seguir da melhor forma possível, tanto para mim quanto para ela", declarou o professor.



Logo depois, Buda assistiu a alguns vídeos com Pitel e falou sobre sua relação com a alagoana. "A gente se aproximou muito em relação ao jogo e a gente tinha coisas em comum. Nós dois somos muito fãs de Emicida, as nossas histórias, então a gente acabou se aproximando muito da metade do jogo pra frente. Eu vi uma força nela enquanto jogadora também, eu tava me movimentando em relação ao jogo, pra poder tentar sobreviver o máximo possível dentro do game. A gente acaba às vezes falando coisas que a gente tá pensando, mas eu tentei sempre manter o limite do contato físico ali, do respeito, pra realmente pensando que isso fosse suficiente", afirmou.

"Mas enfim, coisas que acontece lá dentro. Lá dentro é um jogo em que nossas emoções estão muito à flor da pele, tudo aflora muito, eu senti coisas que eu nunca imaginei que eu ia sentir na vida, eu passei por situações muito difíceis...Eu sei o que eu senti, sei do respeito que tenho pela Pitel, jamais iria invadir o contato físico e tudo mais. Acho que isso é papo pra conversar com a minha esposa", completou.