Fernanda mostra reencontro com Giovanna e Lucas Henrique após o 'BBB 24Reprodução / X

Publicado 10/04/2024 18:46

Rio - Fora do "BBB 24", Fernanda encontrou Giovanna e Lucas Henrique durante uma gravação no Projac, no Rio, nesta quarta-feira (10). Através do X, antigo Twitter, a confeiteira mostrou a primeira troca com o professor e com a mineira, todos do grupo gnomos.

"O reencontro que rolou nos bastidores!", escreveu ela ao publicar uma foto com Buda. No vídeo, ex-confinada vê o capoeirista de longe, e logo corre para abraçá-lo, aos gritos. "Caralh*, que legal, cara. Não sabia que ia te ver, que loucura".



"E veio aí a notícia do encontro GiNanda", disse ela no post com Giovanna. Nas imagens, as duas pulam e gritam empolgadas com o reencontro.

Confira: