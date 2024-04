Maria Cavalcante e Beatriz Reis - Foto: Montagem / Reprodução

Maria Cavalcante e Beatriz ReisFoto: Montagem / Reprodução

Publicado 10/04/2024 19:18 | Atualizado 10/04/2024 20:00

Rio - Beatriz Reis , que já trabalhou como camelô, divulgação de lojas e babá, sonha em ser atriz e já fez curso no Teatro Escola Célia Helena, em São Paulo, na mesma turma da filha do humorista Tom Cavalcante. A coincidência levou Maria Cavalcante a defender a ex-colega.

A sister relembrou, dentro da casa, que a filha do cearense a presentou com ingresso para ver o show do pai. Maria Cavalcante confirmou a versão à Quem: "Eu lembro desse dia. Foi em 2016, quando meu pai fez um show em São Paulo. Estudamos na mesma turma de teatro. Eram aulas todos os sábados, o dia todo"

Beatriz Reis no paredão Foto: Reprodução

"Lembro que a Bia sempre foi muito espontânea, intensa, gentil e comunicativa. Do jeitinho que ela é no BBB. Quem a conhece sabe que ela não está fazendo uma personagem", disse Maria Cavalcante, defendo o jeito "ame ou odeie" de Bia.