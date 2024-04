Beatriz é a 20ª eliminada do 'BBB 24' - Reprodução

Beatriz é a 20ª eliminada do 'BBB 24'Reprodução

Publicado 11/04/2024 23:30

Rio - Beatriz foi a 20ª eliminada do "BBB 24", da TV Globo. Top 5, a sister deixou o programa, nesta quinta-feira (11), com 82,61% dos votos após disputar a berlinda contra Davi e Isabelle, que receberam, respectivamente, 7,53% e 9,86% da média dos votos.

"Você jamais será esquecida, Bia. É impossível falar do 'BBB 24' sem falar da Bia do Brás. Por muitos motivos bons e alguns ruins. Mas esses motivos ruins são tão fáceis de ajustar. Permita que esse diamante seja lapidado e o seu brilho vai iluminar todinho o Brasil do Brasil. Vem brilhar aqui fora, Bia", disse Tadeu em um trecho do discurso.

Após ficar bastante emocionada, Tadeu precisou aparecer novamente para chamar Beatriz, que deu cambalhotas e beijou a grama do programa ao se despedir da casa. "Dia 16 eu vejo vocês. Alana, eu te amo. Eu te espero. Obrigada, Deus. Obrigada, BBB", disse.

Ao encontrar com Tadeu Schmidt, Beatriz acabou derrubando o apresentador.

Confira:

Beatriz é a 20ª eliminada com 82,61% da média dos votos. Isabelle recebeu 9,86% de votos e Davi obteve 7,53%. #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/4bUCjXltxv — Big Brother Brasil (@bbb) April 12, 2024