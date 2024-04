Beatriz - Reprodução/Globo

BeatrizReprodução/Globo

Publicado 12/04/2024 15:16

Rio - Beatriz, a 20° eliminada do "BBB 24", falou sobre a sua empolgação nas festas do reality show e explicou como se sentiu diante de diversos famosos. A declaração foi feita em entrevista à Ana Maria Braga, no " Mais Você " desta sexta-feira (12).