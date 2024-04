Alane - Reprodução/Globo

AlaneReprodução/Globo

Publicado 15/04/2024 10:04 | Atualizado 15/04/2024 10:05

Rio - Alane recebeu um recado de sua mãe no "Bate-Papo BBB", logo após a sua eliminação, o que mudou o seu estado emocional. A dançarina havia tido uma reação inesperada ao descobrir que não estaria na final - ela começou a se bater enquanto chorava e expressava o medo de decepcionar a genitora

fotogaleria

“Você não tem ideia do tamanho do meu orgulho, nosso orgulho. Você não imagina, como você é amada, a sua trajetória foi incrível, eu vou te contar tudo tudo e você vai ver o quanto valeu a pena você estar no Big Brother. Eu te amo demais", disse Aline Dias, mãe de Alane.

Após assistir o vídeo, Alane desabafou sobre a sua vontade de proporcionar orgulho para a mãe, reconhecendo o esforço que Aline teve para criá-la sozinha, junto de sua avó. "Eu queria muito dar orgulho pra ela. Ela é tudo na minha vida, se doou totalmente pra mim”, explicou a dançarina.