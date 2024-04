Boninho anuncia, em vídeo, o número de inscritos no BBB 25 até o momento - Reprodução / Instagram

Publicado 16/04/2024 12:49 | Atualizado 16/04/2024 13:12





"Se você já começou o processo, corre lá e termina a sua inscrição o mais rápido possível. Está começando a ficar apertado!", alerta o diretor.



As inscrições foram abertas na noite desta segunda-feira (15) durante a exibição do programa. A próxima edição terá uma novidade: Rio - Boninho, diretor do Big Brother Brasil, anunciou em seu Instagram na tarde desta terça-feira (16) o número de inscritos no BBB 25 até o momento. Já são 60 mil duplas cadastradas, totalizando 120 mil participantes, em menos de 24 horas."Se você já começou o processo, corre lá e termina a sua inscrição o mais rápido possível. Está começando a ficar apertado!", alerta o diretor.As inscrições foram abertas na noite desta segunda-feira (15) durante a exibição do programa. A próxima edição terá uma novidade: os participantes irão competir em duplas , que podem ser familiares ou amigos próximos.

As inscrições do BBB 25 foram abertas na noite desta segunda-feira (16), véspera da final do BBB 24. Davi, Isabelle e Matteus concorrem ao prêmio de 2,92 milhões, o maior da história do reality.