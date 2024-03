Tadeu Schmidt, apresentador do BBB - Reprodução/Globo

Publicado 28/03/2024 18:47 | Atualizado 28/03/2024 18:53

O BBB 24 ainda não terminou, mas a próxima edição do reality show promete animar o público com uma grande novidade: a inscrição para o BBB 25 poderá ser feita em dupla.

De acordo com a emissora, não será qualquer dupla. Para competir na próxima temporada, é fundamental que sejam duas pessoas fortemente conectadas por um laço. Com isso, a dupla deve ser composta por melhores amigos, tia e sobrinho, mãe e filha, um casal, irmãos, primos e até avó e neto.

A data do início das inscrições será anunciada em breve pelo apresentador do programa, Tadeu Schmidt, tempo o suficiente para os interessados definirem com quem desejam se candidatar.

Ainda segundo informações do Gshow, será apenas um cadastro com os dois CPFs e quem se inscrever junto a uma dupla, não poderá se cadastrar novamente com outra pessoa.

É importante destacar também que é necessário ficar atento à cidade escolhida para a seletiva regional, já que nesta etapa, a dupla deverá comparecer no mesmo local pessoalmente.