Publicado 28/03/2024 16:07 | Atualizado 28/03/2024 16:40

Com contrato renovado, Raul Gil pegou a todos de surpresa com o anúncio da sua aposentadoria na gravação do programa de Luciano Huck, que vai ao ar neste domingo (31).

Esse colunista descobriu com exclusividade que nos bastidores do SBT, o mal estar tomou conta da emissora após o anúncio. O que se fala nos corredores é que as filhas da emissora do dono da baú estariam surpresas com a postura do apresentador, até pelo fato de saberem da notícia de aposentadoria pela concorrência.

Vale lembrar que o “Programa Raul Gil” foi rebaixado por baixa audiência. A atração passou a ser exibido às 12h, sendo que antes era exibido Às 17h30. O programa vai ao ar depois do "Luccas Toon", atração comandada por Luccas Neto.

Segundo fontes, especulam nos bastidores que Daniela Beyruti, presidente do canal, estaria pensando em acatar a decisão do famoso bem antes do final do ano, data escolhida pelo veterano para se aposentar.

Xiii, para a coluna, o nome disso é geladeira!

Aposentadoria de Raul Gil

O apresentador Raul Gil gravou uma participação no "Domingão com Huck", que será exibida na Globo no próximo domingo (31), e anunciou que vai se aposentar da TV após mais de 60 anos de carreira.

"Eu me aposento em 2024. A não ser que não me deixem. Mas quero me aposentar este ano", disse Raul em trecho que viralizou na internet.

Procurada, a assessoria do canal informou que “não existe ninguém chateado no SBT. A direção da emissora vai respeitar o desejo de Raul Gil!”