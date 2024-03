MC Poze do Rodo e Vivi Noronha são flagrados em clima de romance - Foto: Reprodução

MC Poze do Rodo e Vivi Noronha são flagrados em clima de romance Foto: Reprodução

Publicado 28/03/2024 14:59 | Atualizado 28/03/2024 15:01

MC Poze do Rodo entrou em uma nova polêmica e levou junto sua ex-mulher Vivi Noronha. Na verdade, os rumores são sobre possível retorno do ex-casal, que foi flagrado de mãos dadas em passeio. Durante a passagem da dupla de famosos por Lisboa, Portugal, uma turista teria registrado o momento.



O flagra aconteceu em meio à turnê de Poze pela Europa, e a cena gerou especulações sobre uma possível reconciliação entre o casal. Aliás, a notícia de um possível remember também pegou os internautas de surpresa, especialmente pelo histórico recente de Vivi com Yuri Oliveira, irmão de Ludmilla.



Após a divulgação das imagens, em resposta ao flagra, Vivi compartilhou uma suposta indireta em seu perfil do Instagram. Nos stories, a influencer divulgou trechos da música "Iluminado" do rapper Kawe. "Já não ligo para o que falam. Sou gigante, a vida é curta. Eu vou viver como eu quero", escreveu ela.



A publicação da ex de MC Poze deixou os seguidores intrigados, alimentando ainda mais os rumores sobre a relação entre ela e o famoso. O ex-casal possui três filhos juntos, Júlia, de 3 anos, Miguel, de 2, e Laura, de 1. O cantor também é pai de Jade, de seis meses, fruto de affair com Isabelly Pereira, e Manu, de quatro meses, filha de Mylenna Rocha.