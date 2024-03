Tatá Werneck é inocentada por usar hashtag 'estupro culposo' no caso Mariana Ferrer - Foto: Reprodução/Instagram

Tatá Werneck é inocentada por usar hashtag 'estupro culposo' no caso Mariana Ferrer Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 28/03/2024 12:34

O juiz Rudson Marcos, responsável pelo caso de Mariana Ferrer, moveu processos contra mais de 160 pessoas. A ação inclui famosos como Camila Pitanga, Tatá Werneck e Felipe Neto, por uso do termo “estupro culposo” devido ao julgamento da influencer. Porém, a coluna descobriu com exclusividade que excelência perdeu a batalha judicial contra algumas celebridades.

O caso de Mari Ferrer ganhou destaque em 2018 quando acusou André de Camargo Aranha de estupro. Porém, resultando em absolvição dois anos depois, quando a expressão “estupro culposo” viralizou devido a argumentos do promotor Thiago Carriço de Oliveira.

Os processos, que correm em segredo de Justiça, incluem quem utilizou as hashtags #estuproculposo e também #estuproculposonaoexiste. O juiz alegou danos à sua imagem e carreira, além de ameaças de morte, e busca indenizações por danos morais, devido à má repercussão do termo.

A defesa do juiz afirmou que a expressão prejudicou sua carreira. Porém, segundo fontes da coluna, a Justiça negou a ação contra as atrizes Tatá Werneck e Ana Beatriz Nogueira. A dupla foi defendida por Ricardo Brajterman, e foi determinado que as artistas usaram do seu direito à liberdade de expressão. Assim, não cabendo processo.