Bruna Marquezine teria sido ignorada por Neymar em festa da Anitta - Foto: Reprodução

Bruna Marquezine teria sido ignorada por Neymar em festa da Anitta Foto: Reprodução

Publicado 28/03/2024 10:28 | Atualizado 28/03/2024 10:36

A festa de 31 anos da Anitta segue dando o que falar na web e sobrou para a atriz Bruna Marquezine. Isso porque rumores apontam que a atriz ficou em choque ao encontrar Neymar , seu ex-namorado, no evento. Além disso, tudo indica que o jogador teria ignorado a artista e até flertado com uma influencer na frente dela.Os caminhos de Bruna Marquezine e Neymar se cruzaram novamente, algo que não acontece com frequência na rotina do ex-casal. Já esse reencontro da dupla de famosos, que terminou há seis anos, teria gerado um certo constrangimento para a atriz, conforme relatado pelo jornal "Extra".Segundo fontes, a mocinha de “Besouro Azul” teria ficado surpresa e até mesmo "incrédula" ao se deparar com Neymar no evento. O clima teria sido de desconforto, já que ela não esperava por um reencontro com o jogador de futebol. Assim, Bruna e Neymar não teriam trocado sequer um “oi” ao longo da festa.Além disso, o atleta teria passado a noite acompanhado de Jade Picon, com quem já teve um affair no passado. Vale lembrar que Bruna Marquezine segue envolvida em rumores de romance com João Guilherme, ex da influenciadora.