Raul Gil anuncia aposentadoria - Divulgação/SBT

Raul Gil anuncia aposentadoriaDivulgação/SBT

Publicado 27/03/2024 22:03

Raul Gil anunciou que vai se aposentar da televisão esse ano. O comunicado foi feito durante sua participação no "Domingão com Huck", onde foi homenageado por Luciano Huck no próximo domingo (31), na Globo.

Na atração da Globo, o veterano confirmou que planeja se aposentar após mais de 60 anos de trabalho na TV. "Eu me aposento em 2024. A não ser que não me deixem. Mas quero me aposentar este ano", disse em trecho divulgado pelo F5.

Ainda segundo o apresentador, o "Programa do Raul Gil" deve seguir na grade da emissora de Silvio Santos até dezembro deste ano. Em nota enviada ao site, a assessoria do canal revelou que o SBT não foi procurado por Gil para conversar sobre o encerramento do vínculo. "De todo modo, a emissora respeitará o seu desejo", diz o comunicado.

A decisão apoiada de Raul Gil por Luciano Huck. "Foi uma honra ser reconhecido dessa forma. Obrigado pelo carinho e pelo momento inesquecível, vou guardar esse momento na alma", completou o apresentador de 86 anos.