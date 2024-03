Zé Felipe no Podpah - Reprodução/YouTube

Publicado 27/03/2024 21:26

Zé Felipe participou do podcast "Podpah", apresentado por Igão e Mitico, nesta quarta-feira (27) e revelou que fez uma promessa: ficar um ano inteiro sem consumir bebidas alcóolicas.

"Fiz uma promessa e vou ficar um ano sem beber. Tem uma semana, mas vamos ver. Está massa, está de boas", afirmou. "É difícil porque você fica sem graça quando não bebe. Será que vou virar o que eu mais temia? O chato do rolê".

Ainda no papo, o cantor relembrou o período em que se afastou dos palcos por conta das crises de ansiedade. "Quero ver minhas filhas crescerem, mas fico com medo também, tenho que trabalhar. Voltei a fazer show, fiquei nessa onda, tive crise de ansiedade, fiquei um tempo parado. Quem não tem acha que é frescura."

"Não fiquei pensando muito em trabalho. Estava meio estranho, cabeça ruim, parecia que estava com dengue. Teve um dia que pedi para a Virginia dançar no show porque eu não estava passando bem. Acho que depois de ficar um tempo em casa, o remédio começou a fazer efeito e me senti melhor. Agora quero trabalhar", completou.