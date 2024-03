Participantes pulam sem roupa na piscina do BBB 24 - Reprodução/Globo

Publicado 27/03/2024 15:46 | Atualizado 27/03/2024 15:59

Os integrantes do grupo Fada do BBB 24 cumpriram a promessa na tarde desta quarta-feira (27) e pularam sem roupa na piscina da casa mais vigiada do país.

Para comemorar os 80 dias confinados e a chegada ao Top 10 da temporada, os brothers decidiram celebrar de uma forma diferente: Davi e Matteus tiraram a sunga, enquanto Alane, Beatriz e Isabelle pularam na piscina sem a parte de cima do biquíni. Confira:

"OITENTA DIAS" Davi, Matteus, Beatriz, Alane e Isabelle cumprem promessa e pulam pelados na piscina #BBB24 #RedeBBB



Veja a cena https://t.co/QT6YcW6Nnp pic.twitter.com/OyGv82Ujbw — Big Brother Brasil (@bbb) March 27, 2024 Na academia, Giovanna, Lucas Henrique e Pitel viram os brothers comemorando e reagiram a cena. "Nossa", disse a Líder da semana. Confira: giovanna reagindo as fadas terem pulado sem roupa na piscina #bbb24 pic.twitter.com/kdcTyeo5EF — paiva (@paiva) March 27, 2024