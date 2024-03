Justiça proíbe Ana Hickmann e Alexandre Correa de expor a imagem do filho - Reprodução/Instagram

Publicado 27/03/2024 20:09 | Atualizado 27/03/2024 20:52

A juíza da vara de violência doméstica de Itu, São Paulo, determinou que Ana Hickmann e Alexandre Correa estão proibidos de expor a imagem do filho, Alezinho, de 9 anos.

De acordo com informações dos documentos que esta coluna teve acesso, o ex-casal foi impedido de exibir o menor, seja via áudio, imagem ou vídeo em relação a qualquer assunto envolvendo o processo decorrente de violência doméstica movido por Ana.

Caso descumpram a decisão, os dois estarão violando os chamados "direitos da criança". Com isso, os famosos terão 48 horas para remover as postagens das redes sociais. Vale lembrar que recentemente Alexandre Correa publicou um vídeo no Instagram do filho “negando” que o pai tenha agredido a modelo após a Ana o denunciar por violência doméstica.

A juíza ordenou também que Ana e Alexandre não falem mal um do outro nas redes sociais ou qualquer outro meio de comunicação, nem tão pouco compartilhem fatos e documentos referentes ao caso para evitar turbulências no processo, que corre sob segredo.