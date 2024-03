Festa de Anitta reúne Neymar e Bruna Marquezine: 'Miami tá pequena' - Foto: Reprodução

Publicado 27/03/2024 10:07

A festa de aniversário de Anitta, realizada em Miami na noite dessa terça-feira (26), continua sendo assunto nas redes sociais. Porém, não apenas pelo evento em si, mas também pela presença de um ex-casal polêmico: Neymar e Bruna Marquezine. A dupla prestigiou a funkeira e deu o que falar na web. Afinal, não é todo dia que os famosos dividem o mesmo ambiente.



Embora tenham chegado separadamente no evento, apenas o fato de atriz e do jogador de futebol frequentarem o mesmo espaço deu o que falar na web. Logo os nomes Neymar e Bruna Marquezine tornaram-se um dos temas mais comentados da plataforma 'X'. Inclusive, a artista internacional segue no topo.



Vale comentar que o ex-casal evita frequentar os mesmos eventos desde o término decisivo do relacionamento, ainda em 2018. Porém, tudo indica que abriram uma exceção para Anitta. A cantora optou por comemorar seu aniversário no clube La Otra, em Wynwood, com uma festa de quatro dias para 300 convidados. Ou seja, a dupla de famosos terá tempo de se esbarrar, como imaginam os fãs.



“Neymar e Bruna marquezine no mesmo ambiente. Só Anitta pra nós proporcionar esse "encontro"! rs”, enfatizou uma internauta. "Neymar e Bruna Marquezine na mesma festa, só Anitta poderia causar isso, Miami tá pequena pra essa festa de hoje", brincou outro. “Queria ser uma mosca pra saber se rolou um esbarrão entre Bruna Marquezine e Neymar”, desejou mais um.