Éder Militão curtiu Réveillon com Tainá Costa - Reprodução/Instagram

Publicado 28/03/2024 11:17 | Atualizado 28/03/2024 11:20

O jogador Eder Militão e a influenciadora Tainá Castro foram flagrados juntos e em clima de romance. Não é primeira vez que um encontro dos famosos surge na mídia. Dessa vez, eles foram vistos no amistoso entre Brasil e Espanha, no Estádio Santiago Bernabéu. Assim, aumentando os rumores sobre um possível romance.



Os boatos sobre o envolvimento amoroso de Éder Militão e Tainá começaram no início do ano, quando a dupla passou o Réveillon juntos. Desde então, eles têm interagido nas redes sociais e, em fevereiro, a influenciadora foi vista embarcando para Madri, onde o jogador reside.





A possibilidade desse novo relacionamento gerou alvoroço nas redes sociais. Afinal, Léo Pereira, ex-companheiro de Taína, está atualmente com Karoline, ex-namorada de Militão e mãe de sua filha de um ano, Cecília. Inclusive, recentemente a modelo publicou um vídeo em que a pequena pergunta onde está o tio, que seria seu padrasto.



Vale destacar que Karoline e o jogador do Real Madrid romperam a relação em 2022. Já Taína Castro também teve um relacionamento público com Léo Pereira, que acabou ainda em abril de 2021. Militão chegou a se envolver com Cássia Lourenço, outra influencer, mas o romance não foi pra frente. Já o atleta rubro-negro e a mãe de Cecília assumiram a relação em fevereiro deste ano.