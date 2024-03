Confira o antes e depois de Cauã Reymond - Reprodução / Instagram

Publicado 28/03/2024 10:48

Cauã Reymond, um dos maiores galãs da Globo, surpreendeu os fãs ao compartilhar fotos mostrando o seu rosto sem barba. O ator, que deu o que falar com suas cenas sensuais em 'Terra e Paixão', apareceu com uma pele lisinha e aparentando seriedade. Porém, parece que o novo visual não agradou.

Em publicação no seu perfil do Instagram, Cauã brincou sobre sua expressão séria após tirar a barba. Entretanto, nos comentários, muitos seguidores não aprovaram o novo visual, criticando a mudança do ator. "Essa foto ficou muito feia", comentou uma seguidora. "Cara torta e parecendo um sapato social masculino", disparou outra.

Os comentários ofensivos dominaram o post do ex-namorado de Mariana Goldfarb. "Já foi bonito", afirmou uma terceira, dando a entender que o galã perdeu a beleza. "Menino parece que o rosto entortou kkk bota essa barba de volta Cauã", pediu mais uma. Porém, apesar da crueldade de alguns internautas, o famoso ainda não rebateu as críticas.

Vale destacar que, recentemente, o colunista Leo Dias revelou detalhes sobre um suposto namoro de Cauã Reymond com uma dentista. O suposto affair seria a mineira Luiza Watson, de 28 anos. Os dois estariam juntos desde outubro do ano passado, mas mantendo o relacionamento discretamente.