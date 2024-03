Gusttavo Lima - Foto reprodução Internet

Publicado 28/03/2024 12:53 | Atualizado 28/03/2024 12:55

O cantor Gusttavo Lima publicou um vídeo nas redes sociais que deixou as seguidoras babando e sua esposa, Andressa Suita, mais ainda. O sertanejo postou um trecho cantando sem camisa o hit “Relação Errada”, parceria com a dupla Bruno e Marrone. Porém, o famoso não contava com a resposta da parceira.



Em seu perfil no Instagram, Gusttavo Lima soltou a voz: “Mesmo com amor, acaba. Mesmo com paixão, acaba. Quando alguém quer te mudar o tempo todo você tá na relação errada”, começou ele, divulgando a própria música. Nos comentários, seguidores e outros famosos fizeram questão de elogiar o cantor.



Apesar da chuva de elogios, a frase destaque veio de Andressa Suita, parceira do sertanejo. "Não sei se presto atenção na letra, na voz ou em você sem camisa", declarou a influencer, seguido de um emoji “suspirando”. As fãs do artista compreenderam a “dúvida cruel” e brincaram sobre o comentário da empresária.



Vale destacar que, recentemente, o casal brincou sobre a possibilidade de aumentar a família. A dupla já tem dois filhos, Gabriel, de 6 anos, e Samuel, de 4. Gusttavo Lima revelou que deixaria nas mãos de Deus a decisão de ter mais filhos, não negando a hipótese aos seguidores, que vivem cobrando uma menina aos famosos.