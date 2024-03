Thaila Ayala faz declaração de amor para Renato Góes - Reprodução/Instagram

Publicado 28/03/2024 15:27

A atriz Thaila Ayala usou as redes sociais nesta quinta-feira (28) para compartilhar registros especiais ao lado do marido, o ator Renato Góes.

Nos cliques compartilhados no Instagram, o casal aparece reproduzindo a capa de do disco da trilha sonora do musical "Greace", estrelado por John Travolta e Olivia Newton-John (2948-2022).

"Meu parceiro, na arte e na vida!", escreveu ela na legenda da publicação. Confira abaixo:

Atualmente os atores, que são pais de Tereza e Francisco, estão contracenando na mesma novela da TV Globo, "Família É Tudo". A atriz interpreta Elisa, enquanto o ator vive Tom.