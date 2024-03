Beyoncé na capa do disco 'COWBOY CARTER' - Divulgação

Publicado 28/03/2024 18:31

A poucas horas do lançamento mundial do “COWBOY CARTER“, da Beyoncé, o DJ brasileiro O Mandrake usou as redes sociais para confirmar que está presente no novo projeto da cantora norte-americana.

De acordo com o músico, a Queen B a adicionou um sample do hit “Aquecimento das Danadas” na faixa “SPAGHETTI”. “Tenho a honra de participar com o sample da faixa ‘Aquecimento das Danadas’ no novo CD da Beyoncé“, escreveu o artista brasileiro na legenda da publicação feita no Instagram.

Além do DJ Mandrake, Miley Cyrus e Post Malone também estão presentes no novo álbum country da cantora. Miley está presente na faixa “II Most Wanted”, enquanto o rapper participa de “Levii’s Jeans”.

O disco “COWBOY CARTER“ será oficialmente lançado nas plataformas digitais nesta sexta-feira (29).