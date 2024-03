Patrícia Ramos se pronuncia sobre uso de hormônios para manter o corpo definido - Reprodução/Instagram

Patrícia Ramos se pronuncia sobre uso de hormônios para manter o corpo definido Reprodução/Instagram

Publicado 28/03/2024 16:48

Patrícia Ramos abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram nesta quinta-feira (28) e conversou com os seguidores sobre vida saudável. A influenciadora abriu o jogo sobre o uso de hormônios para manter o corpo definido.

A apresentadora, que mostra sua rotina fitness nas redes, foi questionada nos stories se usa alguma substância para ficar com o corpo definido e respeitou: "Tomo vergonha na cara, todos os dias por volta das 5h30 da manhã...".

"Parem de achar que a vida é um morango. Que é só tomar algo ali e aqui para ter o corpo definido... Eu treino praticamente todos os dias, me alimento bem, e a única coisa 'não natural' que eu tenho é um implante hormonal para o tratamento de uma doença (endometriose). E ele auxilia no ganho de massa magra, uma vez que você concilie a prática de exercícios físicos e boa alimentação", explicou.

"E não vem com esse discurso de 'só tem o corpo assim por causa do chip', por favor... eu treino pra caramba, levo isso muito a sério e tenho compromisso com a minha saúde...", completou.

Patrícia Ramos se pronuncia sobre uso de hormônios para manter o corpo definido Reprodução/Instagram