Fernanda Keulla - Reprodução/Instagram

Fernanda KeullaReprodução/Instagram

Publicado 16/04/2024 13:44

Rio - Fernanda Keulla, vencedora do "BBB 13", falou sobre a trajetória e o favoritismo de Davi na atual edição do programa, durante uma entrevista para Patrícia Poeta, no "Encontro" desta terça-feira (16). A temporada do reality show chega ao fim nesta noite.