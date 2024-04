Deniziane - Reprodução / Instagram

Publicado 16/04/2024 16:47

Rio - Deniziane exibiu nesta terça-feira (16) através de um vídeo no Instagram, seu novo visual para acompanhar a grande final do "BBB 24", nesta noite. A fisioterapeuta, que estava com o cabelo castanho, decidiu mudou a cor e iluminou os fios.

"Boa tarde para quem acordou iluminada!! O que acharam dessa transformação?", escreveu a ex-BBB na legenda da publicação.



Ela vai se reunir com os ex-BBBs da temporada para assistir à grande final. Os ex-participantes vão ficar em uma arquibancada no jardim da casa mais vigiada do Brasil durante o programa ao vivo.

