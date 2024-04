Juninho se pronuncia e agradece apoio de Babu após acusações de assédio no 'BBB 24' - Reprodução / Instagram

Publicado 16/04/2024 21:05 | Atualizado 16/04/2024 21:09

Rio - Juninho se manifestou nesta terça-feira (16) sobre a fala de Babu Santana no "Mais Você" , da TV Globo. Através do Instagram, o motoboy revelou que não esperava o posicionamento do ator e agradeceu pelo artista ter saído em sua defesa, após Juninho ser acusado de assédio por Alane dentro do "BBB 24".

"Foi estranho ver uma pessoa que tenho um carinho se pronunciado em um assunto tão importante na minha vida. Jamais imaginei que o Babu pudesse contribuir ativamente com essas falas corajosas, com esse posicionamento corajoso. Ele foi o único que teve a coragem de se colocar de uma maneira tão importante dentro da situação, em um momento adequado para dar a devida a visibilidade que o assunto merece", disse ele.O motoboy lamentou a atitude de Alane e revelou que deseja conversar com Babu pessoalmente. "Eu não esperava nada diferente, inclusive de um homem assim como eu, preto, que entende o quão é difícil a gente vive a nossa vida de forma simples e natural, e não ter que ser comedido o tempo todo para que não possa ocorrer acusações e difamações", declarou.O ex-participante reforçou que sabe que "não houve nenhum crime" e que as filmagens comprovam cada passo que ele deu na casa. "Sinceramente, eu não conseguia entender o porquê isso não alcançou as pessoas no devido momento", falou."Várias pessoas pretas passam por esse tipo de situação, mas a grande maioria delas não têm vídeos que possam comprovar que não houve nenhum tipo de atitude que possa prejudicá-la", afirmou.