Davi, Isabelle e Matteus são os finalistas do 'BBB 24'Divulgação / TV Globo

Publicado 16/04/2024 17:50 | Atualizado 16/04/2024 17:52

Rio - Davi, Isabelle e Matteus disputam, na noite desta terça-feira (16) a grande final do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo. Os brothers estão concorrendo ao maior prêmio da história do reality show: R$ 2.920.000.

De acordo com a parcial da enquete do DIA, o vencedor será Davi com 60,86%. Já o vice-campeão será o Matteus com 29,30% dos votos e Isabelle ficará em terceiro lugar na disputa, por receber apenas 9,84% dos votos. O resultado oficial será divulgado esta noite durante o programa.

Preparativos das torcidas

As torcidas dos finalistas do reality estão em festa. Enquanto Davi, Isabelle e Matteus aguardam pelo resultado, as cidades dos brothers estão se preparando para assistir ao vivo quem será o vencedor dessa edição.

A equipe que administra as redes sociais do Davi já anunciou que haverá um evento em Salvador, na Arena Pronaica, em Cajazeiras, reunindo diversas atrações, como Olodum, O Polêmico, O Mastro, Daniel Vieira e O Kanalha.

Já o time da Isabelle vai promover a "Festa da Cunhã", que acontecerá no Largo de São Sebastião, em Manaus, e no Bumbódromo, em Parintins. Entre as atrações confirmadas no primeiro estão Patrick Araújo, Sebastião Junior e Grupo Kboclos, enquanto no segundo terá Edmundo Oran, Israel Paulain e o grupo Toada de Roda.

A festa para Matteus será em Alegrete, no Rio Grande do Sul. A torcida se reunirá no Largo do Centro Cultural, com transmissão ao vivo no telão, apresentação de Neto Fagundes e distribuição de erva mate para os presentes.