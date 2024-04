Matteus - Reprodução/Globo

Rio - Vice-campeão do " BBB 24 ", Matteus falou sobre o relacionamento que teve com Deniziane dentro do confinamento, em uma entrevista ao "Bate-Papo BBB" nesta terça-feira (16). O programa está disponível no Globoplay e nele, o gaúcho afirmou se sentir culpado pela eliminação da fisioterapeuta.

"Passei uns dois ou três dias com um vazio no peito que só eu sabia. Me senti culpado porque, como falei, ela disse que não queria se envolver com ninguém. Eu fui [para o BBB] no intuito de não ficar com ninguém. Queria dançar, me divertir ao máximo. Mas sabia que lidar com os sentimentos das pessoas é algo sério", disse ele.

Além disso, o gaúcho fez questão de se desculpar diretamente com Deniziane durante o programa. "A gente não tem mais nada, mas eu quero conversar com ela, pedir perdão. Me desculpa se fiz alguma coisa para te prejudicar, não foi a minha intenção. Tudo o que eu fiz foi tentando fazer com que a gente aproveitasse mais aquele momento", acrescentou ele.

Por fim, ele revelou suas intenções de namorar Isabelle, uma pessoa que também se envolveu durante a edição. "Sei que a gente vivei algo muito intenso lá dentro, foi muito rápido mas foi legal. Saindo e vendo toda a proporção, quero ficar mais pertinho. [...] Vamos conversar, mas existe uma vontade [de namoro]", concluiu.