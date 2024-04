Isabelle - Reprodução/Globo

IsabelleReprodução/Globo

Publicado 17/04/2024 09:14

Rio - Isabelle, que conquistou o terceiro lugar no pódio do "BBB 24", concedeu sua primeira entrevista pós-reality ao "Bate-Papo BBB" desta terça-feira (16), disponível no Globoplay. Na ocasião, ela comentou que realmente não gostava de jogar em grupos e tinha medo de ser manipulada.

"Para mim, essas dinâmicas não entravam muito na minha cabeça porque eu queria conhecer pessoas, ter a oportunidade de viver o BBB. E isso acabou me trazendo para um jogo solo, não me arrependo", começou ela.

Na entrevista, Isabelle também falou sobre sua amizade com Davi , campeão da edição. "Eu via que ele não era aquilo que as pessoas falavam. Me mantive forte porque via as pessoas não davam a oportunidade de conhecer ele. O que elas queriam era opção de voto. Eu conheci um Davi alegre, extrovertido, gente boa. Quando fomos para essa questão de jogo, as pessoas começaram a apontar coisas por votos e embates começaram a acontecer. Aí eu falei: 'O Davi que eu conheço não é exatamente esse, é o Davi alegre. As pessoas precisam conhecer esse Davi alegre'. E isso fez com que a gente ficasse mais próximo ainda", continuou ela.