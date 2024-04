Thais Fersoza se emociona ao refletir sobre trabalho no BBB 24 - Reprodução / Instagram

Publicado 17/04/2024 17:32 | Atualizado 17/04/2024 17:37

Rio - Thais Fersoza, de 40 anos, refletiu nesta terça-feira (16) através do Stories no Instagram sobre seu trabalho como apresentadora do "Bate-Papo BBB" com Ed Gama, durante a temporada do "BBB 24". A atriz se emocionou e chorou ao fazer um balanço de tudo que aconteceu durante esses três meses de programa.