Publicado 18/04/2024 06:00

Rio - Há pouco mais de um dia fora da casa mais vigiada do Brasil, Davi ainda está tentando entender a fama e as mudanças na sua vida após 100 dias confinado. Consagrado o grande campeão do "BBB 24", o baiano foi um dos grandes destaques desde o início da edição e deixa o reality com o prêmio de R$ 2,92 milhões nas mãos e mais de nove milhões de seguidores nas redes sociais.



"O meu sentimento é de eterna gratidão a essas pessoas do Brasil que se identificaram com o meu caráter, com o meu jeito de ser, com a minha personalidade. Viram que eu não era uma pessoa falsa nem manipuladora", diz o brother, que promete não esquecer dos fãs. "Eu quero passar ao público essa confiança, porque eu não entrei no 'Big Brother' para ganhar o dinheiro, simplesmente, e sumir no mapa. Eu entrei lá para lutar pelo meu sonho".

Segundo Davi, o primeiro lugar no pódio se deve ao objetivo pelo qual o levou até o reality. "A minha maior força veio desse sonho de criança de ser médico e de dar orgulho a minha mãe, de dar o direito a uma vida com mais conforto para toda a minha família. Eu acho que isso falou bem mais alto e me fez brigar pelo prêmio, me posicionar sempre e ser uma pessoa comprometida com o jogo".O baiano foi um dos destaques da edição, desde os primeiros dias de confinamento. Ele protagonizou discussões calorosas com alguns confinados, mas elege MC Binn como seu maior adversário. "Desde o início do jogo, a gente teve embates, começando por aquele mal-entendido e se arrastando pelo jogo inteiro", conta, referindo-se à questão sobre ter dito que o Camarote não merecia ganhar o prêmio. "Ele [Binn] trouxe uma frase meio distorcida, com um mal-entendido dele próprio, e foi ali que começou toda a confusão comigo".As brigas envolvendo o motorista de aplicativo dentro da casa viralizaram na web e uma chegou a render memes, como no caso do "calma, calabreso" citado durante uma discussão com Lucas Buda e MC Binn. "Lá dentro eu falei isso de forma natural, soltei naquela hora ali e deu certo", comenta.Davi chegou à final ao lado de Matteus e Isabelle, que ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente. O brother revela que a amizade com os dois foi um dos pontos altos do programa, e ressalta a importância da sister na sua trajetória."É uma pessoa que não me desprezou em momento nenhum, que sempre esteve comigo. Ela me apoiou, me abraçou. Algum tempo depois, eu fui começando a conversar com outras pessoas, a me entrosar mais, e ela me incentivava. Ela me ajudou bastante", relembra.Davi entrou na casa com uma meta e, apesar dos milhões no bolso, volta para a casa com o mesmo objetivo. "Quero entrar na faculdade de Medicina, me tornar um doutor. Quero ser um médico-cirurgião e me especializar nas áreas, estudar mais, fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doc e por aí vai".Além da carreira, o campeão do "BBB 24" também tem planos de ajudar a família. "Eu tenho o sonho de dar uma casa para minha mãe morar em paz, estabilizar a vida dela sem se preocupar de trabalhar. Quero dar uma vida melhor às minhas irmãs e dar uma condição boa para o meu pai se manter na vida. Acho que dar uma vida melhor para a família é um grande sonho no Brasil e no mundo, e esse é um dos que eu tenho.A vitória do baiano agitou as redes, incluindo famosos. Deborah Secco, Giovanna Ewbank, Carolina Dieckmann e Léo Santana foram alguns dos artistas que vibraram com o resultado.Em seu perfil no Instagram, Giovanna Ewbank lembrou a trajetória de Davi nos três meses dentro da casa e celebrou a sua conquista. "Davi nasceu para ser protagonista, para ser vencedor. O primeiro homem preto a ganhar o BBB. E isso é coisa pra caramba! Voa, Davi. Voa com muita sabedoria. O mundo é seu', escreveu a artista.Fã declarada do mais novo milionário do país, Dieckmann compartilhou uma foto do motorista usando uma coroa, dizendo estar emocionada. "Estou aos prantos aqui com você. E não é o fim, é só o início. Parabéns, Davi".Finalistas da edição ao lado de Davi, Isabelle e Matteus deixaram a casa em um clima de romance, iniciado na reta final do confinamento. Durante entrevista realizada após a atração, os dois trocaram beijinhos, mas ainda não sabem dizer sobre o futuro."Quero ficar mais pertinho dela. Temos muito o que conversar aqui fora", comentou Alegrete sobre a Cunhã, que elogiou o brother. "Ele tem um coração muito lindo e me conquistou". Os pombinhos voltaram a se encontrar no hotel, onde conheceram amigos e familiares da manauara.Vale lembrar que Matteus se envolveu com outra sister na casa. No início da edição, o vice-campeão se relacionou com Deniziane, que foi a nona eliminada do programa. Em entrevista, ele pediu desculpas à fisioterapeuta, que terminou com o gaúcho ainda dentro do reality."A gente não tem mais nada, mas eu quero conversar com ela, pedir perdão. Me desculpa se fiz alguma coisa para te prejudicar, não foi a minha intenção. Tudo o que eu fiz foi tentando fazer com que a gente aproveitasse mais aquele momento", disse.