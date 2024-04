Davi é cercado por fãs no calçadão de Nova Iguaçu - Reprodução/Instagram

Davi é cercado por fãs no calçadão de Nova IguaçuReprodução/Instagram

Publicado 18/04/2024 13:43 | Atualizado 18/04/2024 13:45

Rio - Campeão do "BBB 24", Davi parou o calçadão de Nova Iguaçu nesta quinta-feira, 18, e foi cercado por fãs, eufóricos para tirar fotos e abraçar o baiano.

fotogaleria

A ida foi para uma gravação do "Domingão com Huck', da Globo, e o vencedor do reality show foi acompanhado do humorista Diogo Defante.

Simpático, Davi aparece sorridente nos vídeos que circulam nas redes sociais.

Finalista ao lado de Matteus e Isabelle, ele venceu essa edição com 60,52% dos votos e levou o prêmio de R$ 2,920 milhões.

Coitado do davi e ainda mais em Nova Iguaçu kkkkkk https://t.co/LQw74sDBSZ — Carol (@santanna_17) April 18, 2024