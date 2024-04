Rodriguinho posa ao lado de Davi e parabeniza campeão do BBB 24 - Reprodução / Instagram

Rodriguinho posa ao lado de Davi e parabeniza campeão do BBB 24Reprodução / Instagram

Publicado 18/04/2024 19:36 | Atualizado 18/04/2024 19:39

Rio - Rodriguinho publicou no Stories do Instaram, nesta quinta-feira (18) um clique com Davi, parabenizando o campeão do "Big Brother Brasil 24". Apesar de serem rivais no jogo, o cantor celebrou a vitória do colega de confinamento.