Matteus é recebido pelos fãs no SulReprodução / Instagram

Publicado 20/04/2024 14:35

Rio - O vice-campeão do "BBB 24", Matteus Amaral, foi recebido com muita festa no Alegrete, sua cidade natal, no Rio Grande do Sul, neste sábado (20). O brother publicou vídeos da chegada e carreata nas ruas da cidade.



"Cheguei na minha terra. Não estou acreditando o que está acontecendo na minha vida. Um mar de gente. Estou me sentindo uma celebridade. Quero agradecer do fundo do meu coração. Estou muito comovido", escreveu o gaúcho, que foi recebido pela avó.



Matteus chegou à sua cidade no fim da manhã. Pouco antes, a Prefeitura de Alegrete chegou a publicar em suas redes a preparação para o evento, que contou com uma coletiva de imprensa.