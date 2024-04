Nego Di chama Davi de gigolô - Reprodução / Instagram

Nego Di chama Davi de gigolôReprodução / Instagram

Publicado 20/04/2024 11:07 | Atualizado 20/04/2024 11:08

Rio - Davi fez um vídeo ao vivo nesta sexta-feira (19) criticando os boatos que circularam na internet sobre sua separação de Mani Reggo. Durante a live, um comentário de Nego Di viralizou nas redes sociais. "Boa noite, gigolô", escreveu o ex-BBB. Tanto o nome do humorista quanto o termo usado pelo participante do "BBB 21" ficaram nos tópicos mais falados no X, antigo Twitter.



Nego Di ainda publicou um vídeo fazendo mais comentários sobre a relação do campeão do "BBB 24" com Mani. "Vou falar o português correto, já que ninguém quer falar. O negão era um gigolô. Essa é a real. Era um gigolô sem vergonha. O negão tava empurrando essa veterana para sustentar ele. Vocês não entenderam ainda? Estão se fazendo de louco?", disse o ex-BBB em um vídeo.

Na live feita por Davi, o baiano critica a divulgação da notícia de que havia se separado. "Da minha vida pessoal eu não devo satisfação a ninguém. Vai cuidar da sua vida", comentou.