Davi se revolta com rumores de sua separaçãoReprodução / Instagram

Publicado 20/04/2024 07:35

Rio - Após boatos do término de seu casamento com Mani Reggo, o campeão do "BBB 24", Davi Brito, foi às suas redes sociais para reclamar sobre o caso. "Da minha vida pessoal eu não devo satisfação a ninguém. Vai cuidar da sua vida", comentou o baiano em uma live no seu perfil do Instagram.O mais novo milionário do Brasil seguiu falando sobre o que passou dentro da casa. "Se o Brasil gostou de mim, se eu saí campeão, é porque tive uma trajetória no BBB que foi sofrida. Fui humilhado lá dentro várias vezes".Os rumores sobre o fim do relacionamento começaram após o jornalista Luiz Bacci afirmar que uma fonte teria confirmado o término . Ele informou que o casal teve uma conversa “tensa” em que Mani "tentou dar a visão dela para Davi sobre toda situação: relacionamento do casal e comportamento dele dentro e fora da casa". Bacci afirmou ainda que Davi já teria entrado em contato com advogados.Na live, o campeão do "BBB 24" fez críticas diretas ao jornalista. "Eu não vou admitir que as pessoas, esses sites de fofocarias fiquem falando merda de mim. Vão cuidar da vida de vocês (...) Vai procurar jornalimo de uma coisa que presta. Vá procurar fazer jornalismo sobre o racismo que está existindo no mundo", falou.