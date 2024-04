Filipe Ret e a namorada, Agatha Sá, protagoniza cenas quentes em praia do Rio - Dilson Silva/ Agnews

Publicado 21/04/2024 16:12

Rio - Filipe Ret protagonizou cenas quentes com a namorada, Agatha Sá, neste domingo (21). O casal foi clicado em clima de romance enquanto aproveitavam o dia de sol para se refrescar na Praia de São Conrado, Zona Sul do Rio de Janeiro.

Com direito a puxão de cabelo, mão no bumbum e beijos apaixonados, Agatha e Filipe Ret subiram a temperatura no local. Em seguida, a influenciadora, que apostou em um biquini fio-dental de crochê, sentou na cadeira para se bronzear enquanto o rapper foi jogar altinha.

Os dois estão juntos desde o ano passado.