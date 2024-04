Pabllo Vittar participa do Mais Você - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 11/04/2024 13:22 | Atualizado 11/04/2024 13:26

Rio - Pabllo Vittar, de 30 anos, tomou café da manhã com Ana Maria Braga, no "Mais Você", da TV Globo, nesta quinta-feira, e comentou os rumores de que participará do show de Madonna, na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, no dia 4 de maio. A cantora também revelou sua reação ao descobrir que a R ainha do Pop começou a seguí-la no Instagram.

"Acordei e meu celular pipocando de mensagem, me ligando. (...) E eu: 'Não é possível'. E fui lá ver e ela estava realmente me seguindo. Eu estou me planejando porque quero assistir ao show dela!", disse Pabllo. Ana Maria, então, quis saber se a cantora dividirá palco com Madonna, conforme vem sendo especulado nas redes sociais. "Você acha que... Como será você e ela no palco, hein?", perguntou Ana.

"Ela vai arrasar muito, espero que ela me chame nem que seja para fazer um fundo ali no palco. Madonna, me chama, mãezinha!", pediu Pabllo. A apresentadora insistiu no assunto. "Se ela te segue, ela deve ter visto... Você sabe se ela viu alguma coisa sua?", perguntou Ana. Pabllo, então, revelou: "Ela já curtiu coisas, então, ela está ligadinha no meu perfil".