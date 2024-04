Madonna e Pabllo Vittar - Reprodução/Instagram

Rio - Com show confirmado no Brasil, Madonna começou a seguir Pabllo Vittar no Instagram e movimentou a web. Os internautas levantaram rumores de uma possível participação da drag queen no show gratuito da Rainha do Pop na praia de Copacabana, no dia 4 de maio. A apresentação da turnê "The Celebration Tour", que comemora os 40 anos de carreira da artista, será transmitido pela TV Globo, Multishow e no Globoplay.

"A Madonna praticamente confirmando a participação da Pabllo Vittar como Ballroom Bitch em vogue", opinou um usuário do X, antigo Twitter. "Madonna e Pabllo Vittar em Copacabana?", especulou outro. "Madonna seguindo a Pabllo Vittar, isso me cheira muito a participação da maior drag do mundo no show de Copacabana", comentou uma terceira pessoa.

Apesar dos rumores, não foi confirmada a participação de Pabllo no show de Madonna.

Longa espera

Após uma espera de 12 anos, a diva do pop retorna ao Brasil, em sua quarta passagem pelo país. Madonna já apresentou a turnê 'The Girlie Show', em 1993, a 'Sticky and sweet tour', em 2008 e a 'MDNA' em 2012. De acordo com os organizadores, o novo show estava sendo planejado desde 2022, quando a produção foi até os Estados Unidos para convidá-la.



Vale lembrar que artistas internacionais já protagonizaram shows históricos nas areias de Copacabana, como o cantor Rod Stewart que se apresentou para 3,5 milhões de pessoas no Réveillon, em 1994. Já Lenny Kravitz fez show no local em 2005, Stevie Wonder em 2012 e os Rolling Stones em 2016.

