Mel Maia curte dia de praia no Rio Dilson Silva/ Agnews

Publicado 03/04/2024 16:03

Rio - Mel Maia curtiu a praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, nesta quarta-feira (3), em clima de romance com o namorado português, João Maria Pereira. A atriz aproveitou o dia ensolarado e se refrescou com o amado, que está passando um período no Brasil.

Com um biquíni branco fio-dental, Mel foi clicada aos beijos com João e mostrou a boa forma enquanto tomava "um banho" no chuveirão do local. A atriz também apareceu se bronzeando na cadeira e olhando pulseiras artesanais de um ambulante com as amigas.