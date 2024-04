Bárbara Heck - Reprodução/Instagram

Publicado 03/04/2024 15:43 | Atualizado 03/04/2024 16:00

Rio - A influenciadora digital Bárbara Heck expressou sua gratidão por não ter sido entrevistada por Ana Maria Braga ao sair do "BBB 22" e compartilhou a sua opinião sobre a apresentadora em um vídeo publicado nas redes sociais nesta terça-feira (03).

Ela mencionou que ficaria irritada com a apresentadora caso fosse convidada para o tradicional café da manhã do eliminado no "Mais Você", pois acredita que Ana não acompanha o reality. Durante sua eliminação, Ana estava de férias, e Bárbara foi entrevistada por Talitha Morete

"Graças a Deus eu não fui entrevistada pela Ana Maria Braga. Adoro a Ana Maria, assisto desde criancinha com a minha avó, amava ela e o Louro, mas está mais do que claro que ela não assiste ao Big Brother. Quem me entrevistou foi a Thalita, que foi uma fofa. Eu me irritaria com a Ana Maria. É muito difícil porque, ao mesmo tempo, eu não iria querer ser desrespeitosa. Mas me irrito muito com quem me entrevista e não assiste ao programa e não sabe do que está falando", disse Bárbara.

No vídeo, legendado no Tiktok com "nada acontece por acaso", Heck especulou sobre como a apresentadora se prepara para as entrevistas com os eliminados. "Fica muito óbvio que a Ana Maria recebe um resumo, até porque se eu fosse ela também não assistiria. Mas, aí, não faz ela entrevistar, até porque ela nem precisa disso", concluiu ela.