Emílio Dantas é visto com filhos gêmeos no RJ e eles roubam a cena

Rio - Emílio Dantas, de 41 anos, aproveitou a manhã desta terça-feira (02) ao lado de seus filhos gêmeos, Roque e Raul, de dois anos, fruto de seu casamento com a atriz Fabíula Nascimento, de 45 anos. Os três foram vistos circulando pela orla de uma praia no Rio de Janeiro.

Emílio, orgulhoso, foi visto segurando os meninos no colo, e os pequenos chamaram a atenção com seus looks idênticos, mostrando o quanto são parecidos. É importante destacar que o ator está longe das novelas desde o fim de seu trabalho em "Vai na Fé", da Globo.

O ator ganhou destaque nacional por sua interpretação marcante como Cazuza em um musical sobre a vida do renomado cantor. Além de sua carreira na atuação, Emílio também é conhecido por integrar bandas e desenvolver trabalhos solo no campo musical.

Sua trajetória inclui participações em produções como "Sansão e Dalila" na Record, sua estreia na Globo em 2015 na novela "Além do Tempo", e posteriormente em "Questão de Família" (2017), "A Força do Querer" (2017), "Segundo Sol" (2018) e "Verão 90" (2019).



Em sua vida pessoal, Emílio foi casado com Giselle Itié em 2014, mas o casamento chegou ao fim no ano seguinte. Mais recentemente, em janeiro de 2022, nasceram os filhos gêmeos, Roque e Romeu, fruto de seu relacionamento com Fabíula Nascimento, com quem está desde 2015.

