Fabiula Nascimento e Emílio Dantas curtem a festa de aniversário de dois anos dos filhos gêmeos - Reprodução/Instagram

Fabiula Nascimento e Emílio Dantas curtem a festa de aniversário de dois anos dos filhos gêmeosReprodução/Instagram

Publicado 14/01/2024 17:21

Rio - Os atores Fabiula Nascimento e Emílio Dantas reuniram amigos íntimos para a comemoração dos dois anos de vida dos filhos do casal, Raul e Roque. Neste sábado (13), os pais corujas se divertiram ao lado dos herdeiros e deixaram convidados encantados com a festa simples de tema carnavalesco que organizaram.





fotogaleria

"Teve festa e foi bom demais! ! Feliz vida, meus filhos", escreveu Fabiula em uma publicação no seu Instagram. Pelos stories, a artista mostrou mais detalhes do dia especial, compartilhando imagens da decoração da mesa do bolo, das atividades para as crianças, e até da hora do parabéns dos aniversariantes. Nos registros, é possível perceber que a estética do evento também alcançou o figurino da família, que surge toda vestida com roupas listradas e coloridas.



Fãs do casal aproveitaram os comentários do post para elogiar o evento e desejar felicidades aos pequenos: "Amo muitoo!! Feliz tudo!!", exclamou a apresentadora Fernanda Gentil. "Parabéns", disse a humorista Tatá Werneck. "Que Nossa Senhora cuide e guie o caminho deles! Feliz vida, lindos", afirmou uma seguidora. "Vocês são só amor. Bora pra mais um ano incrível!", celebrou outra. "Vivam o Raul e o Roque! Parabéns pelos dois anos de amor e carinho!", admirou uma terceira.