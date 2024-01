Mel Maia faz homenagem de aniversário para o namorado - Reprodução / Instagram

Publicado 14/01/2024 12:53

Rio - Mel Maia, de 19 anos, se declarou no sábado (13), através de um texto postado no Stories do Instagram, para o namorado e surfista João Maria Pereira, parabenizando ele pelo seu aniversário.

"Você me salvou de todas as formas que uma pessoa pode ser salva. Você foi a minha cura e segurou meu coração quando não consegui suportá-lo. Você acalmou o oceano dentro e mim, me salvou de coisas que nem foi você que causou, me ensinou a amar e a te amar e me mostrou como o amor pode salvar alguém. Você iluminou o céu noturno pra mim e me mostrou as estrelas que eu não via. Você aqueceu o inverno no meu coração e me fez sentir o calor do seu amor. Você é a razão da minha felicidade, eu só quero agradecer por você existir na minha vida", escreveu Mel. A atriz assumiu seu relacionamento com o surfista durante o Réveillon . Mel postou uma sequência de fotos em clima de romance durante a Virada do Ano, em Búzios, no Rio de Janeiro. "Seu amor me consertou", declarou na época.Mel Maia estava solteira desde agosto de 2023 , quando terminou seu relacionamento com MC Daniel.