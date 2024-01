Mulher de Rodriguinho e Luiza Brunet discutem na web - Reprodução / Instagram

Mulher de Rodriguinho e Luiza Brunet discutem na web Reprodução / Instagram

Publicado 14/01/2024 11:50

Rio - Os comentários de Rodriguinho e Nizam no "BBB 24" , na madrugada do sábado (13), sobre o corpo de Yasmin Brunet não agradaram o público do reality show, como também a mãe da participante, Luiza Brunet, que fez questão de criticá-lo em suas redes sociais.

fotogaleria

"Eu, como ativista dos direitos das mulheres, fico envergonhada em ouvir tanta agressão contra a minha filha Yasmin Brunet, que, volto a dizer, representa as mulheres. E traduz a verdade nua e crua do que milhares de mulheres vivenciam todos os dias. Quero saber o que vocês acharam desse profundo diálogo, entre homens que representam o machismo, sexismo e violência de gênero", escreveu.Porém, a mulher de Rodriguinho, Bruna Amaral, rebateu Luiza Brunet no Stories do Instagram, após a ativista questionar: "Como será que é a mulher dele?!"."Muito prazer Luiza Brunet, eu sou a MULHER do Rodriguinho. É sério mesmo que para atingir meu marido você precisa me ofender?! Que feio uma mulher diminuindo a outra; uma pena vindo de uma mulher que se diz ativista e palestrante!", iniciou."Rodrigo não é perfeito e nenhum ser humano é, todos nós erramos. E conhecendo ele, como eu conheço, quando ele sair vai aprender com tudo que errou. Não ataque uma pessoa pelo erro de outra. Melhore!", finalizou Bruna.Logo, Luiza fez questão de responder publicamente a mulher de Rodriguinho. "Não quero saber sobre sua vida. Mas já deu para perceber que você não desaprovou a exposição que você foi colocada. Também sinto muito por você. Deus te abençoe e te proteja muito. Melhoras", escreveu."Como mulher dele, ela teria que ter vergonha. Ele está sendo apontado pelo Brasil inteiro com um homem sem respeito, promovendo vários tipos de violência e violações", finalizou a mãe da modelo.