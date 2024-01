Gaby Amarantos viaja pelo Pará, seu estado natal, durante as férias de verão - Reprodução/Instagram

Publicado 14/01/2024 20:04

Rio - A cantora Gaby Amarantos, de 45 anos, está passando suas férias de verão no Pará, estado onde nasceu. Neste domingo (14), a artista reuniu os melhores momentos de sua viagem por Santarém, Igarapé-Mirí e Mocajuba para fazer uma postagem em seu perfil do Instagram.

"Férias", resumiu a "Rainha do Tecnobrega" na legenda do post em formato de "dump". Nas imagens do álbum, Gaby posa sempre de biquíni, seja andando de barco pelo rio Amazonas ou nadando em suas águas com um grupo de botos-cor-de-rosa. A vencedora do Grammy Latino chamou atenção com suas curvas esculturais nas fotos onde aparece, mas também incluiu cliques da beleza natural da floresta.Encantados com os registros, seguidores encheram os comentários de elogios: "Musa querida da nossa música amazônica", escreveu uma pessoa. "Um vulcão em erupção essa maravilhosa Amarantos!", admirou outra. "Eita, como viaja pelo Pará! Deusa da Amazônia", declarou uma terceira. "A mais gostosa sempre. Que mulher perfeita, senhor", contou mais uma.