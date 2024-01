Fabio Porchat come grilo e escorpião na China - Reprodução de vídeo

Fabio Porchat come grilo e escorpião na ChinaReprodução de vídeo

Publicado 14/01/2024 14:09

Rio - Fabio Porchat, de 40 anos, se jogou na experiência gastronômica da China, neste domingo. O humorista provou grilo e escorpião pela primeira vez e contou, em vídeos compartilhados no Instagram Stories, o que achou das iguarias. As imagens foram gravadas pela namorada do artista, Priscila Castello Branco.

"Meu primeiro grilinho", avisou ele. Após experimentar o 'petisco', Fábio opinou: "Grilo é ótimo, grilo é bom. Essa comidinha pede uma cerveja. Grilo pede cerveja". O escorpião não agradou tanto o apresentador. "Grilo é melhor. Escorpião tá muito bem servido".