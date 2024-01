José Roberto Burnier divulga volta ao trabalho após sofrer infarto - Reprodução/Instagram

Publicado 14/01/2024 21:26 | Atualizado 14/01/2024 21:27

fotogaleria

"Domingão, dia 14 de janeiro. Vou recuperando, pouco a pouco, a vida normal. Tô aqui com a cachorrada, estamos passeando um pouquinho. Espero que vocês tenham um domingo excelente, e amanhã estaremos juntos no noticiário acompanhando tudo que acontece na Grande São Paulo", contou José em um vídeo publicado no seu perfil oficial. No registro, ele aparece sentado com os diversos pets da família durante uma pausa em sua caminhada.Internautas ficaram aliviados com a notícia e comemoram a volta do repórter às telinhas: "Muito bom ver que você está bem! Amanhã estarei ligadinha no SP2 pra acompanhar as notícias", contou uma seguidora. "Que ótima notícia o seu retorno ao jornal. Boas-vindas de volta e saúde!", desejou outra. "Graças a Deus. Fico feliz pela sua pronta recuperação", escreveu uma terceira. "O âncora estava de repouso desde que recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês no último dia 5 , após ficar internado por uma semana. Burnier deu entrada na casa de saúde no dia 29 de dezembro com um infarto agudo do miocárdio e teve que passar por um cateterismo na madrugada do dia seguinte (30).