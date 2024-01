José Roberto Burnier recebe alta do hospital após infarto - Reprodução/Instasgram

Publicado 05/01/2024 13:06 | Atualizado 05/01/2024 13:07

Rio - José Roberto Burnier recebeu alta do hospital Sírio Libanês, em São Paulo, nesta sexta-feira, 5. O jornalista, de 63 anos, estava internado desde o dia 30 de dezembro após sofrer um infarto agudo do miocárdio e se submeter a uma angioplastia

"Alta! Graças a Deus, à equipe do Dr. Roberto Kalil Filho, à enfermagem do Hospital Sírio Libanês, aos amigos e à minha querida família, Rubia, Júlia e Olivia. Vida que segue!", comemorou ele no Instagram.

No período em que ficou internado, o jornalista que tinha tido uma nova oportunidade: "Ganhei minha terceira vida, graças a Deus! Muito obrigado pelas mensagens de apoio. Ótimo 2024 para todos".

Cirurgia às pressas

Burnier sofreu um infarto na última sexta-feira (29) em São Paulo. Ele passou mal logo após apresentar o SPTV 2, telejornal local da Globo, e buscou ajuda médica. No Hospital Sírio Libanês, ele foi submetido a exames e os médicos diagnosticaram que ele estava com um bloqueio total da principal artéria do coração.



Segundo o boletim médico, o apresentador "foi submetido a cateterismo cardíaco que detectou oclusão da coronária descendente anterior, sendo realizado angioplastia desta artéria com implante de stent". Por enquanto, ele não tem previsão de voltar ao trabalho.