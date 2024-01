José Roberto Burnier - Reprodução do Instagram

Publicado 02/01/2024 10:32

Rio - José Roberto Burnier, de 63 anos, tranquilizou os fãs, na noite desta segunda-feira, após sofrer um infarto e passar por um cateterismo. O âncora do "SP2", da TV Globo, compartilhou no Instagram um clique em que aparece na cama do hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde está internado desde a última sexta, e agradeceu as mensagens de apoio que tem recebido.

"Ganhei minha 3ª vida, graças a Deus! Muito obrigado pelas mensagens de apoio. Ótimo 2024 pra todos!", escreveu o jornalista na legenda. Amigos de José reagiram a publicação. "Bom demais saber que você está bem! Saúde", disse Giuliana Morrone. "Melhoras para vc, Bubu!!! Volte com tudo!", afirmou Jacqueline Brazil. "Que bom te ver bem! Que Deus continue te abençoando muito! Ótima recuperação!", desejou Thais Luquesi.

De acordo com o boletim médico desta segunda, o quadro de José Roberto é estável. "O Sr. José Roberto Sartori Burnier Pessoa de Mello foi internado no Hospital SírioLibanês, em São Paulo, no dia 29/12/2023, por quadro de Infarto Agudo do Miocárdio. Foi submetido a cateterismo cardíaco que detectou oclusão da coronária descendente anterior, sendo realizado angioplastia desta artéria com implante de stent. Procedimento ocorreu com sucesso e o paciente encontra-se estável, internado na Unidade Coronária, aos cuidados do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho", diz a nota.

José Roberto Burnier estava de plantão na Globo quando sentiu fortes dores no peito depois de apresentar o "SP2". Em entrevista ao "F5", da "Folha de S. Paulo", ele revelou que foi dirigindo até o hospital, sem saber que já estava infartando. "Fui para o Sírio [Libanês] dirigindo, eu não sabia que estava infartando, e o [médico Roberto] Kalil me internou. Tive bloqueio total da principal artéria do coração.